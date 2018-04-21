Yumurta kabuğuna, "organik", "gezen tavuk" gibi yetiştirme metodlarının kodlarıyla damgalanması uygulamasından memnun olan üreticiler, böylelikle tüketicilerin aldatılmasının önüne geçildiğini belirtti.
''ÖNCEDEN TALEP ETMİŞTİK''
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, yetiştirme metodu kodunun işletme ve kümes numarasıyla yumurta kabuğuna damgalanması zorunluluğunu üreticiler olarak önceden talep ettiklerini söyledi.
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