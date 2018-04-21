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Başlayalı 3 ay oldu, binlerce öğrenci başvurdu

Havacılık ve sanayisindeki leriyle önemli bir iş gücü ihtiyacı ortaya çıkan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ/) hayata geçirdiği büyük ilgi gördü. Program başlayalı 3 ay olmasına rağmen 3 bin 185 mühendis adayı başvuruda bulundu.

Başlayalı 3 ay oldu, binlerce öğrenci başvurdu
'nin yerli ve milli hava platformu ihtiyacını karşılamak için faaliyet gösteren , T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, ANKA , HÜRKUŞ Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı projelerinde ürünlerini ortaya koydu.

YENİ PROJELER YOLDA
TAI, ortaya çıkan yeni ihtiyaç, talep ve öngörüler doğrultusunda bir dizi yi gündemine aldı. T625 ile bu yıl ilk uçuş heyecanı yaşayacak TAI, Milli Muharip Uçak, Jet Eğitim ve Yakın Hava Destek Uçağı Geliştirme Projesi (HÜRJET), 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri Projesi, ATAK-2, insansız hava araçları ve uydu projeleriyle önemli bir proje yüküyle karşı karşıya bulunuyor.

MÜHENDİS SAYISI 12 BİNE ÇIKACAK
TAI Genel Müdürü 'in, "Projelerimizi gerçekleştirebilmemiz için 2 bin olan mühendis sayımızı 12 bine çıkartmamız gerekiyor" tespitinden hareketle şirket, insan kaynaklarını genişletmek için bir dizi yönteme başvuruyor.

STAJYER MÜHENDİSLİK
Mühendis kadrolarına alım yapan, teknoloji geliştirme bölgelerindeki mühendislik birikiminden yararlanmaya çalışan, projelere yönelik çeşitli iş birliği ve ortaklıklara giden TAI, geleceğin mühendislerini kazanmak için de 'nı hayata geçirdi.



TAI, ihtiyaç duyduğu binlerce mühendisin yetişmesine doğrudan katkıda bulunmak üzere de 16 üniversiteyle ocak ayında Stajyer Mühendislik Programı protokolü imzaladı.

3 BİN 185 BAŞVURU
Yüksek teknoloji odaklı projeleriyle mühendislik eğitimi alan öğrenciler için çekim merkezi olan TAI'ye, kısa sürede 3 bin 185 başvuru ulaştı. Değerlendirmelerin ardından şirketin ve yerleşkelerinde 532 öğrenci, eğitimlerini sürdürürken TAI bünyesinde görev almaya başladı.

PROJELERE UYUM SÜRECİ KISALACAK
TAI'nin projelerinin başarısında insan kaynağı kritik önemde bulunuyor. Şirket, Stajyer Mühendislik Programı'yla, istihdam ettiği yeni mühendislerin 2 yılı bulan projelere adaptasyonun kısaltılmasını ve kısa sürede bu kişilerden katkı almayı amaçlıyor.



Programa, üniversitelerin 3. veya 4. sınıflarında makine, elektrik-elektronik/haberleşme, havacılık, uçak, , endüstri, bilgisayar, metalürji ve malzeme, kimya, mekatronik mühendisliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölümlerden öğrenciler katılabiliyor.

Stajyer mühendis olarak çalışacak adaylar haftada en az 1 tam gün TAI'de çalışıyor. Şirketin faaliyet göstermediği şehirlerde ise TAI mühendisleri üniversitelere giderek öğrencilerle çalışmalar yürütecek.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 17:28
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