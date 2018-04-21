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  1. Dünya Türk yapımı bu silahı konuşuyor!

'yi endişelendiren kararı, Avrupa'yı da sarstı

ERKEN SEÇİM KARARI BATI'YI HAREKETE GEÇİRDİ
Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel i'nin 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Bu açıklama, Batı'yı çok tedirgin etti. 'den "endişeliyiz" açıklaması gelirken Avrupa ülkeleri de sansür uygulamak için sıraya girdi. Belli ki Avrupa, seçim süreci boyunca bakan ve milletvekillerimizin, orada yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşmalarını, bir araya gelmelerini engelleme çabası içerisinde olacak.

Taha Dağlı, Batı dünyasının 24 Haziran'da kararına verdiği tepkiyi değerlendirdi.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 20:04
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