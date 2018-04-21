ERKEN SEÇİM KARARI BATI'YI HAREKETE GEÇİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin 24 Haziran2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Bu açıklama, Batı'yı çok tedirgin etti. ABD'den "endişeliyiz" açıklaması gelirken Avrupa ülkeleri de sansür uygulamak için sıraya girdi. Belli ki Avrupa, seçim süreci boyunca bakan ve milletvekillerimizin, orada yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşmalarını, bir araya gelmelerini engelleme çabası içerisinde olacak.

Taha Dağlı, Batı dünyasının 24 Haziran'da erken seçim kararına verdiği tepkiyi değerlendirdi.