MİT tarafından Gabon'dan Türkiye'ye getirilen ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında hazırlanan sevk yazısında, "FETÖ'nün 110 yabancı ülkede amaçları doğrultusunda dış yapılanmasını gerçekleştirdiği, örgüt bünyesinde örgütsel faaliyet yürüten, aralarında Gabon'dan getirilen şüphelilerin de yer aldığı 4 bin 167 şüphelinin tespit edildiği ve tüm şüphelilerin soruşturma kapsamına alındığı" bildirildi.