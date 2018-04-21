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110 ülkedeki 'cüler izlemeye alındı

110 ülkede 4 bin 167 'cünün kimliği tespit edilerek yakın takibe alındı.

110 ülkedeki FETÖcüler izlemeye alındı

MİT tarafından Gabon'dan Türkiye'ye getirilen ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında hazırlanan sevk yazısında, "'nün 110 yabancı ülkede amaçları doğrultusunda dış yapılanmasını gerçekleştirdiği, örgüt bünyesinde örgütsel faaliyet yürüten, aralarında Gabon'dan getirilen şüphelilerin de yer aldığı 4 bin 167 şüphelinin tespit edildiği ve tüm şüphelilerin soruşturma kapsamına alındığı" bildirildi.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 10:48
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