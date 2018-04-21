Bize her yer Türkiye

Türkiye, önce Fırat Kalkanı ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınır ötesinde destan yazdı. Kanlı terör örgütü ile destekçilerini ortadan kaldırdı. Bu büyük operasyonu yapan kahramanlar arasında Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu da vardı. Çobanoğlu, Afrin'de mayın temizliği yaparken şehadete ulaştı. Şehit Çobanoğlu'nun, uzun süre El Bab'ta görev yaptığı ortaya çıktı. O dönemde bölgedeki gözlemlerini yerel Bursa Hayat gazetesine anlatan Çobanoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
EN BÜYÜK SEBEBİ ERDOĞAN
"Buraya endişe duymadan gittik. Yeri geldi şehit verdik ama DEAŞ denilen katiller sürüsünü etkisiz hale getirdik. Terör unsurları gücümüzü, halk ise merhametimizi gördü. Bölge halkının bize olan bakışı görülmeye değer. Bizi kahraman olarak görüyorlar. Osmanlı'yı da biliyorlar. Cumhurbaşkanımız'a 'Tayyip Baba' diyorlar. Bir dilim ekmeği, suyu bizimle paylaşıyorlar. Yardımcı olmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Hangi askerin kucağına savaşta koşarak gelen çocuk gördünüz? Bizlerin kucaklarına koşarak gelen, hediyeler veren, birlikte oyun oynayan çocuklar var burada. Boyu 40 santim olan El Bab'lı çocukların Türk askeriyle el sıkışmasını, selam vermelerini ömrüm boyunca unutamam. Bunun en büyük sebebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada çok sevilmesi, Ortadoğu'da itibar görmesidir."
SENİNLE GURUR DUYUYORUM
Şehit Taner Çobanoğlu için dün önce görev yaptığı, 1. Komando Tugayı'nın bulunduğu Kayseri'deki evinin önünde helallik alındı. Burada kardeşinin fotoğrafını öpen Ebru Yıldız, "Seninle gurur duyuyorum. Her zaman başın dik oldu" diye gözyaşı döktü. Şehidin eşi Yasemin Çobanoğlu'nu da yakınları teselli etti. Daha sonra memleketi Bursa'ya getirilen Şehit Uzman Çavuş, Hamitler Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.
EN BÜYÜK SEBEBİ ERDOĞAN
"Buraya endişe duymadan gittik. Yeri geldi şehit verdik ama DEAŞ denilen katiller sürüsünü etkisiz hale getirdik. Terör unsurları gücümüzü, halk ise merhametimizi gördü. Bölge halkının bize olan bakışı görülmeye değer. Bizi kahraman olarak görüyorlar. Osmanlı'yı da biliyorlar. Cumhurbaşkanımız'a 'Tayyip Baba' diyorlar. Bir dilim ekmeği, suyu bizimle paylaşıyorlar. Yardımcı olmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Hangi askerin kucağına savaşta koşarak gelen çocuk gördünüz? Bizlerin kucaklarına koşarak gelen, hediyeler veren, birlikte oyun oynayan çocuklar var burada. Boyu 40 santim olan El Bab'lı çocukların Türk askeriyle el sıkışmasını, selam vermelerini ömrüm boyunca unutamam. Bunun en büyük sebebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada çok sevilmesi, Ortadoğu'da itibar görmesidir."
SENİNLE GURUR DUYUYORUM
Şehit Taner Çobanoğlu için dün önce görev yaptığı, 1. Komando Tugayı'nın bulunduğu Kayseri'deki evinin önünde helallik alındı. Burada kardeşinin fotoğrafını öpen Ebru Yıldız, "Seninle gurur duyuyorum. Her zaman başın dik oldu" diye gözyaşı döktü. Şehidin eşi Yasemin Çobanoğlu'nu da yakınları teselli etti. Daha sonra memleketi Bursa'ya getirilen Şehit Uzman Çavuş, Hamitler Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.
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