Yıldırım: Kılıçdaroğlu elini çabuk tutsun

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin seçim önergesi görüşülüyor. Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylarını değerlendirdi ve Kılıçdaroğlu'na seslendi "CHP'de adaylıklar peş peşe geliyor. Kemal beye tavsiyem elini çabuk tutsun sonra sıra kalmayacak" dedi.



24 HAZİRAN 100. YIL HEDEFLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Başbakan şöyle konuştu;





''Bugün tarihi bir gün bir dönüm noktasındayız. 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler için Meclis karar alacak. Yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum. 16 Nisan halk oylamasıyla milletimiz mevcut siyasal sistemde bir değişikliğe gitti. Demokratik ve hukuk devletine bağlı daha güçlü bir Meclis ve istikrarlı bir yürütme için cumhurbaşkanlığı sistemine 16 Nisan'da evet dedi. Parlenter sistemde geçen yıllara baktığımızda vesayet odakları sürekli olarak milli iradeyi baskı altına almaya gayret etmiştir. Ülkemiz her seferinde ekonomik krize ve istikrarsızlığa sürüklendi. Vesayet odakları sürekli olarak siyaseti itibarsızlaştırma ve devleti işlemez hale getirmeye çalıştılar. Birliğimizi kardeşliğimizi bozmaya çalıştılar. Türkiye'nin itibarını onurunu hiç düşünmediler. Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bundan böyle daha hızlı karar alma ve kararları etkin bir şekilde uygulama kabiliyetine sahip olacaktır. Sistemin tam olarak uygulamaya geçmesi önümüzde yapılacak seçimlerle mümkün hale gelecektir. 24 Haziran'da yapılacak bu seçim Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da çok önemlidir.







SON BAŞBAKAN OLARAK HİTAP ETMENİN ONURUNU YAŞIYORUM

Siyasi partilerin bazıları da zaman zaman erken seçimin yapılması yönünde geçmişte beyanatlar vermiştir. Sürekli erken seçim olacak mı olmayacak mı gibi değerlendirmeler toplumda geleceğin planlanmasını da olumsuz etkilemeye başlamıştır. Coğrafyamızda devam eden jeopolitik riskler Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve yapılarıyla uygulamaya geçmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu durumu görmezden gelemeyiz. Bugün karşınızda 65. Hükümetin Başbakanı olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum.







KILIÇDAROĞLU ELİNİ ÇABUK TUTSUN

Sayın Bahçeli'nin erken seçim ihtiyacını dile getirmesi ve ülkemizim baş başa kaldığı jeopolitik riskleri dikkate alarak bu yönde kararı Sayın Cumhurbaşkanımız 18 Nisan tarihinde 24 Haziran Pazar günü seçimin yapılması yönünde prensip kararımızı milletimize bildirmiştir. Bu seçimin zamansız olduğu, baskın olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur, gerekçesi yoktur; siyasi partiler, ister muhalefet ister iktidar olsun, her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir. CHP'de adaylık açıklayanlar ardı ardına devam ediyor. Kemal Bey'e tavsiyem elini çabuk tutsun sonra sıra kalmayacak..''