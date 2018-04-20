Yenge soyadı istemedi

Tarkan'ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu (48) ile eski eşi Birsel Tevetoğlu (38) anlaşmalı olarak üç yıl önce boşandı. Aradan 3 yıl geçtikten sonra Birsel Tevetoğlu, kocasının soyadını kullanmak istemediğini belirterek eski eşi Hakan Tevetoğlu'na bir dava daha açtı. Eski eşiyle 2 Temmuz 2005'te evlendiğini, bu evlilikten müşterek bir kızlarının olduğunu dava dilekçesinde anlatan Birsel Tevetoğlu, "Çevremde de 'Keser' soyadıyla tanındığım için bu davayı açtım. Nüfusa kayıtlı 'Tevetoğlu' soyadının kaldırılarak 'Keser' soyadımın nüfusa kayıt edilmesini talep ediyorum" dedi.
Ali OKTAY
Ali OKTAY
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