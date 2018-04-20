Rus asıllı İngiliz Nöroloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Natasha Campbell McBride, bir süre önce 3 yaşındaki otizmli oğlunu, Türkler'in vazgeçilmez yiyeceği kelle-paça ile iyileştirdiğini açıkladı. Bu yiyeceğe ilgi arttı. Ezber bozan açıklamalarıyla tanınan ünlü doktor, şimdi de annelere önerilerde bulundu. Sentetik mamalar ve süt tozlarının zararlarına dikkat çeken Nöroloji ve McBride, bu gıdaların üretimiyle birçok şeyin bozulduğunu, doğum sonrası bebeğine süt veremeyen anneler için 'sütanneliğinin' meslek haline getirilmesi gerektiğini söyledi. 2. GAPS Günleri kapsamında İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta öğrenciler ve akademisyenlerin sorularını yanıtlayan Dr. Natasha Campbell McBride, bütün kronik hastalıkların altında bağırsak sorunları yattığını belirtti. Annelere şu tavsiyelerde bulundu: "Süt anneliği eskiden meslekti, bunun yeniden geri getirilmesi gerekiyor. Çünkü çocuklarına süt veremeyen problemli anneler olabilir. Bu anneler çözümü mama, süt tozlarında aramasınlar. Süt tozunun icadıyla her şey bozuldu. Biz mama değil onun yerine anne sütü diyoruz. Vücudunuzu dinleyip doğal beslenin.
3 yaşındaki otizmli oğlunu kelle-paça ile iyileştirdiğini belirten McBride, bütün kronik hastalıkların altında, bağırsak sorunlarının yattığını söyledi.
3 yaşındaki otizmli oğlunu kelle-paça ile iyileştirdiğini belirten McBride, bütün kronik hastalıkların altında, bağırsak sorunlarının yattığını söyledi.
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