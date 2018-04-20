Yapımcısına Boz'uldu

Endemol Medya şirketine bir dava da son dönemin başarılı oyuncuları arasında yer alan Alina Boz'dan geldi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla dava açan Boz'un dava dilekçesindeki iddialara göre: Boz ile yapımcı Endemol Medya Şirketi arasında 'Paramparça' adlı dizide 'Hazal' karakterini canlandırması için sözleşme imzalandı. Boz, oynadığı bölüm başı 10 bin TL alacaktı. Ancak dizinin 83'üncü bölümünden 97'nci bölümüne kadar 15 bölümlük ücretini alamadı. Boz da paranın tahsili için dava açtı. Davanın ilk duruşması önceki gün görüldü. Boz'un avukatı açtıkların davanın kabulünü istedi. Davalı yapım şirketinin avukatı ise 'Dava reddedilsin' dedi. Mahkeme, davacı Alina Boz'un alacağı oyunculuk ücretinin bilirkişi tarafından hesaplanmasını istedi.
Duruşma çıkışı konuşan Alina Boz, "15 bölümde toplamda 150 bin liralık ücretimi alamadım. Çalıştık, ettik, mağdurum. Herkes gibi ben de hakkımı arıyorum" dedi.
Ali OKTAY
Duruşma çıkışı konuşan Alina Boz, "15 bölümde toplamda 150 bin liralık ücretimi alamadım. Çalıştık, ettik, mağdurum. Herkes gibi ben de hakkımı arıyorum" dedi.
Ali OKTAY
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