Rüzgar tersine döndü

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 2011 yılında bir barda kavgaya karıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi, "Kasten yaralama" suçundan Rüzgar Çetin hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek bu hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı verdi. Mahkeme, Çetin hakkında 5 yıllık denetim süresi koydu. Çetin, 5 yıllık dönem içerisinde herhangi kasıtlı bir suç işlemezse bu cezası düşecekti. Ancak uslu durmadı. Bu olaydan 2 yıl sonra Asmalımescit'te bir kavgaya karıştı. Bu olay nedeniyle Çetin, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. "Kasten yaralama ve SMS ile tehdit" suçlarından toplam 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Bu karar da kesinleşti. 5 yıllık süre içinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarını ihlal etmesi üzerine Çetin hakkında verilen cezası yeniden ele alındı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmaya, sanık Rüzgar Çetin katıldı. İade veren Çetin, kavgada kendisini koruduğunu anlattı. Mahkeme, Çetin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kaldırdı. Daha önce yaralama suçundan verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezası hükmünü açıkladı.
Rüzgar Çetin, mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu söyledi.
Kötü haberi duyan ünlü yönetmen Sinan Çetin, şoke oldu.
Rüzgar Çetin 30 Kasım 2013'te bir gece kulübü çıkışında "muşta" ile Ahmet Tigrel'i dövmüştü.
Rüzgar Çetin, mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu söyledi.
Kötü haberi duyan ünlü yönetmen Sinan Çetin, şoke oldu.
Rüzgar Çetin 30 Kasım 2013'te bir gece kulübü çıkışında "muşta" ile Ahmet Tigrel'i dövmüştü.
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