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Terör örgütü propagandası yapan 2 er tutuklandı

Kastamonu'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 den 2'si tutuklandı.

Terör örgütü propagandası yapan 2 er tutuklandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen İl Jandarma Komutanlığı'nda er olarak liğini yapan Y.E.G., Ş.S., O.Y., N.Ç., İ.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Kastamonu Adliyesi'ne çıkarılan askerlerden İ.A. ve A.T. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 4 asker ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 09:48
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