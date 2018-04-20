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Sessiz facia

İşitme engelli baba, trenin geldiğini fark edemedi. Kucağındaki 35 günlük bebeğiyle aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

Sessiz facia
Osmaniye'de raylar üzerinden geçmek isterken yük treninin çarptığı işitme engelli (28) ve kucağındaki 35 günlük bebeği , yaşamını yitirdi. dün saat 11.30 sıralarında Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kucağında bebeğiyle raylardan geçmek isteyen işitme engelli Mustafa Kavun'a, Memure- seferini yapan Hüseyin E. idaresindeki 53507 sefer sayılı yük treni çaptı.



Küçük Mehmet ve babası Mustafa Kavun hayatını kaybetti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, baba Mustafa ve oğlu Mehmet Kavun'un öldüğünü belirledi. Baba ve oğlunun öldüğünü öğrenerek olay yerine gelen yakınları geçirdi. Baba ve minik oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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