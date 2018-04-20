Af'kan': 2 ölü 101 yaralı

Erzurum'da kaçakları taşıyan kamyonun sürücüsü, Dellalhan Karakolu önünde yol kontrolü yapan jandarmayı fark etti. Kaçmak için ana yoldan tali yola girmek istedi. Bu sırada direksiyon kontrolünü yitirdi. Tümseğe çarpan araç, devrildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, çevreye savruldu. Kazada, 2 kişi öldü, 101 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şoför gözaltına alındı.
'TEDBİR ALMALIYIZ'
Vali Seyfettin Azizoğlu, "Kaçak göçmen sorunu 3-4 aydır önemli bir problem. Afganistan hükümetiyle yapılan görüşmelerle gelen kaçak göçmenlerin hepsi Erzurum'dan uçaklarla Afganistan'a gönderiliyor. Bu, daha çok tedbir almamız gerektiğini de bize gösterdi" dedi.
'TEDBİR ALMALIYIZ'
Vali Seyfettin Azizoğlu, "Kaçak göçmen sorunu 3-4 aydır önemli bir problem. Afganistan hükümetiyle yapılan görüşmelerle gelen kaçak göçmenlerin hepsi Erzurum'dan uçaklarla Afganistan'a gönderiliyor. Bu, daha çok tedbir almamız gerektiğini de bize gösterdi" dedi.
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