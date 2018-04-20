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Yol Durumu
  1. Sessiz facia
  2. İşte provokasyonun belgesi!

Aday mısınız?

İşte 'nun tek kelimelik cevabı!

Aday mısınız?
güzel bir ay . Aydınlık bir ay. Karanlığın az ama aydınlığın en fazla olduğu bir ay .
Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur . Aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır . Hepinize iyi Haziran'lar diliyorum .
Bunu da ifade edeyim. Haziran'ın bir başka özelliği , Haziran iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz Haziran'ı böyle görüyoruz. Haziran için mücadele edeceğiz.
Haziran'da söz veriyorum, bu ülkeye huzur gelecek , barış gelecek , ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak ve hepimiz evimizde huzur içinde oturacağız. Demokrasiyi getireceğiz, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.
Benim adaylığıma gelince , adayları ben değil yetkili organlarımız belirler. Parti örgütünü toplayacağız, adayımızı belirlemiş olacağız.

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