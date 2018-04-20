Aday mısınız?

Haziran güzel bir ay . Aydınlık bir ay. Karanlığın az ama aydınlığın en fazla olduğu bir ay .
Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur . Aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır . Hepinize iyi Haziran'lar diliyorum .
Bunu da ifade edeyim. Haziran'ın bir başka özelliği , Haziran iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz Haziran'ı böyle görüyoruz. Haziran için mücadele edeceğiz.
Haziran'da söz veriyorum, bu ülkeye huzur gelecek , barış gelecek , ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak ve hepimiz evimizde huzur içinde oturacağız. Demokrasiyi getireceğiz, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.
Benim adaylığıma gelince , adayları ben değil yetkili organlarımız belirler. Parti örgütünü toplayacağız, adayımızı belirlemiş olacağız.
Yorum değerli okuyucularımızın...
Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur . Aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır . Hepinize iyi Haziran'lar diliyorum .
Bunu da ifade edeyim. Haziran'ın bir başka özelliği , Haziran iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz Haziran'ı böyle görüyoruz. Haziran için mücadele edeceğiz.
Haziran'da söz veriyorum, bu ülkeye huzur gelecek , barış gelecek , ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak ve hepimiz evimizde huzur içinde oturacağız. Demokrasiyi getireceğiz, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.
Benim adaylığıma gelince , adayları ben değil yetkili organlarımız belirler. Parti örgütünü toplayacağız, adayımızı belirlemiş olacağız.
Yorum değerli okuyucularımızın...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.