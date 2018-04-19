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  1. Olaylı derbi hakkında soruşturma!

'den provokatif tweet

'de oynanan - derbisi büyük bir provokasyon yüzünden tatil edildi. Dış mihrakların maşası haline gelmiş de provokasyonu onaylar nitelikte skandal bir tweet attı!

İşte provokasyonun belgesi!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde , 'ı konuk etti. Müsabaka normal seyrinde ilerlerken tribünlerde büyük bir provokasyon yaşandı. Milyonların gözü önünde Türk futboluna operasyon yapıldı ve karşılaşma tatil edildi.

AKŞENER'DEN SKANDAL TWEET!
Her fırsatta Türkiye düşmanlığına soyunan beslemesi de her zamanki gibi sahnedeydi. Dış mihrakların oyuncağı haline gelmiş Akşener'in derbi ile ilgili attığı tweet provokasyonun belgesi gibiydi. Akşener yaptığı paylaşımda,

"Güzel ülkemde hep birlikte, keyif alarak bir futbol maçını bile izleyemiyoruz. Toplumsal gerilim her yerde. Ülkemizin bize huzur verecek bir yönetime ihtiyacı olduğu bir kez daha görülüyor." ifadelerine yer verdi.


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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 00:18
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