Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Müsabaka normal seyrinde ilerlerken tribünlerde büyük bir provokasyon yaşandı. Milyonların gözü önünde Türk futboluna operasyon yapıldı ve karşılaşma tatil edildi.
AKŞENER'DEN SKANDAL TWEET!
Her fırsatta Türkiye düşmanlığına soyunan FETÖ beslemesi Meral Akşener de her zamanki gibi sahnedeydi. Dış mihrakların oyuncağı haline gelmiş Akşener'in derbi ile ilgili attığı tweet provokasyonun belgesi gibiydi. Akşener yaptığı paylaşımda,
"Güzel ülkemde hep birlikte, keyif alarak bir futbol maçını bile izleyemiyoruz. Toplumsal gerilim her yerde. Ülkemizin bize huzur verecek bir yönetime ihtiyacı olduğu bir kez daha görülüyor." ifadelerine yer verdi.
AKŞENER'DEN SKANDAL TWEET!
Her fırsatta Türkiye düşmanlığına soyunan FETÖ beslemesi Meral Akşener de her zamanki gibi sahnedeydi. Dış mihrakların oyuncağı haline gelmiş Akşener'in derbi ile ilgili attığı tweet provokasyonun belgesi gibiydi. Akşener yaptığı paylaşımda,
"Güzel ülkemde hep birlikte, keyif alarak bir futbol maçını bile izleyemiyoruz. Toplumsal gerilim her yerde. Ülkemizin bize huzur verecek bir yönetime ihtiyacı olduğu bir kez daha görülüyor." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.