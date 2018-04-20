İşte 24 Haziran seçimi sonrası yeni dönem

Türkiye, 16 Nisan 2017'de halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliğiyle 24 Haziran 2018'den sonra yeni bir döneme girecek. Buna göre, yeni parlamentoda milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak. Bundan sonra TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri 4 yıl yerine, 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.

Siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. Bu hüküm, bu seçimde uygulanacak.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atanabilecek.

Cumhurbaşkanına "devlet başkanı" sıfatı getirilecek. Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de verilecek.

Cumhurbaşkanı, "devlet başkanı" sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.

TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Yeni dönemde Meclis'te 600 milletvekili olacağı için, 360 milletvekili ile seçimler yenilenebilecek.

Yeni dönemde TBMM, "meclis araştırması", "genel görüşme", "meclis soruşturması" ve "yazılı soru" yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak, ancak "gensoru" denetleme yetkisinden çıkarılacak.



100 BİN İMZAYI YSK TESPİT EDECEK

AK Parti ile MHP'nin kurduğu Milli Mutabakat Komisyonu seçimlere ilişkin uyum düzenlemelerini yasalaştırmak için dün bir araya geldi. Toplantıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı'na Meclis dışından aday olacaklar için 100 bin imza düzenlemesiyle ilgili olarak, "YSK'ya başvuracaklar. Çünkü onların seçmen olması şartı var. Bir kişi, bir adaya oy verebiliyor" dedi. Düzenleme ile Cumhurbaşkanı adayı olan kişiler milletvekili adayı olamayacak. Partiler ise adaylara yardımda bulunabilecek. Öte yandan uyum yasaları için AK Parti KHK'yı da gündeme aldı. Yazıcı, "Düzenlemelerin Anayasa'nın 91. maddesi gereği bir yetki kanununu Meclis'ten geçirmek suretiyle yapılmasının daha doğru olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.



İKİNCİ TURA KALMASI HALİNDE 8 TEMMUZ...

24 Haziran 2018 günü yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilkinde en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu durumda seçimin ikinci tura kalması halinde, ikinci tur 8 Temmuz 2018'de yapılacak..