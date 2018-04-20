Papazı buldu

Kıbrıs, papaz taciziyle bir kez daha gündeme geldi. Bir süre psikolojik tedavi gören Elena Franci (29), geçen ay evinde ölü bulundu. Franci'nin 1993'te 4 yaşından itibaren papaz Stilianos Savvas'ın, 10 yıl boyunca tacizine uğradığı, bu nedenle tedavi gördüğü belirlendi. Savvas'ın 2011'de gündeme gelen taciz olayıyla ilgili 2 yıl hapse çarptırıldığı, cezasının ardından da kilesi Sen Sinod Meclisi tarafından göreve iade edildiği ortaya çıktı. Ama genç kızın ölümü ülkede büyük tartışma yarattı. Tepki çeken olayla ilgili, Rum Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sen Sinod Meclisi de hemen toplandı. Papaz Savvas'ın görevinden azledilmesine karar verildi. Meclis, ölen kızla ilgili de üzüntülerini dile getirdi.
Taciz dehşetini yaşayan Elena Franci, evinde ölü bulundu. Papaz Savvas, af diledi.
Taciz dehşetini yaşayan Elena Franci, evinde ölü bulundu. Papaz Savvas, af diledi.
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