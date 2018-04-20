Oyun bitti

Bankacıyı aşk vaadiyle dolandıran sahte binbaşı hapsi boyladı. Sanal aşk iki yıl başladı. Bursa'da bir bankada çalışan Şule N., (39) 7 sene önce eşinden boşandı. Genç kadın, 2016'nın Aralık ayında internette 'kelime oyunu' oynadı. 'Kenan Çelebi' sahte ismini kullanan ve binbaşı rütbesiyle Şırnak Uludere'de görev yaptığını yazan bir kişiyle tanıştı. İnternet üzerinden binbaşı üniformalı fotoğrafını da gönderen şüpheliyle cep telefonundan görüşmeler yapan Şule N., zamanla konuştuğu kişiye aşık olunca birlikte evlilik planları yapmaya başladı. Bununla da kalmayan kadın, faturalarını ödediği adama telefon hediye etti. Belirli aralıklarla da para gönderdi.
BANKADAKİ İŞİNİ BIRAKMIŞTI
Bir telefon görüşmesinde "Seni çalıştığın bankadaki insanlardan kıskanıyorum. Çalışmanı istemiyorum" diyen sahte binbaşıya aşkını kanıtlamak için bankadaki işinden de istifa etti. Daha sonra, görüşmelerin azalması üzerine cep telefonunun numarasını sorgulatan Şule N., numaranın, "Binbaşının kuzeniyim" deyip kendisinden paraları elden alan Fatih Ö.'ye ait olduğunu tespit etti. Şule N.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatih Ö., adli kontrol şartı ile salıverildi. Yargılama başlamadan önce de Şule N.'den aldığı toplam 7 bin TL'yi, geri ödedi. Önceki gün ise hakim karşısına çıkıp, 'Pişmanım' dedi. Mahkeme Fatih Ö.'ye, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan önce 4 yıl hapis ve 717 gün adli para cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme bu cezayı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 3 bin 980 lira para cezasına çevirdi.
Fatih Ö.
BANKADAKİ İŞİNİ BIRAKMIŞTI
Bir telefon görüşmesinde "Seni çalıştığın bankadaki insanlardan kıskanıyorum. Çalışmanı istemiyorum" diyen sahte binbaşıya aşkını kanıtlamak için bankadaki işinden de istifa etti. Daha sonra, görüşmelerin azalması üzerine cep telefonunun numarasını sorgulatan Şule N., numaranın, "Binbaşının kuzeniyim" deyip kendisinden paraları elden alan Fatih Ö.'ye ait olduğunu tespit etti. Şule N.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatih Ö., adli kontrol şartı ile salıverildi. Yargılama başlamadan önce de Şule N.'den aldığı toplam 7 bin TL'yi, geri ödedi. Önceki gün ise hakim karşısına çıkıp, 'Pişmanım' dedi. Mahkeme Fatih Ö.'ye, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan önce 4 yıl hapis ve 717 gün adli para cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme bu cezayı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 3 bin 980 lira para cezasına çevirdi.
Fatih Ö.
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