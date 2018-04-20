Kuş bakışı!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan uçaklardan birinin pilotu, 600 metrede kuş sürüsü ile karşılaştı. Oto pilottan çıkarak manevra yapan uçağın pilotları tehlikeyi atlattı. Tecrübeli pilot yaşadıkları anlarla ilgili Atatürk Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bilgi verdi: 2 bin feette belki 50 tane büyük kuş sürüsü çıktı karşımıza. Aynı filmlerdeki gibi... Uçakları uyarırsanız iyi olur" dedi.
Cevdet ÖZDEMİR
Cevdet ÖZDEMİR
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