;
Yol Durumu
  1. Diana'nın izinde
  2. Papazı buldu

Kuş bakışı!

Kuş bakışı!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan uçaklardan birinin pilotu, 600 metrede ile karşılaştı. Oto pilottan çıkarak manevra yapan uçağın pilotları tehlikeyi atlattı. Tecrübeli pilot yaşadıkları anlarla ilgili Atatürk Hava 'ne bilgi verdi: 2 bin feette belki 50 tane büyük kuş sürüsü çıktı karşımıza. Aynı filmlerdeki gibi... Uçakları uyarırsanız iyi olur" dedi.

Cevdet ÖZDEMİR
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar