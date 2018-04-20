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'nın izinde

Diananın izinde
İngiltere'nin gelin adayı Meghan Markle düğününe bir ay kalmasına rağmen nişanlısı ile kraliyet görevlerini de şimdiden yerine getiriyor.



Markle, müstakbel eşi Harry ile 'da gerçekleşen gençlik forumuna katıldı. Kayınvalidesi 'yı taklit ettiği anlaşıldı. Onun gibi ceketini omzuna alınca "Kaynanasının gelini" yorumları yapıldı.



Lady Diana







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