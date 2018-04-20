İngiltere'nin gelin adayı Meghan Markle düğününe bir ay kalmasına rağmen nişanlısı Prens Harry ile kraliyet görevlerini de şimdiden yerine getiriyor.
Markle, müstakbel eşi Harry ile Londra'da gerçekleşen gençlik forumuna katıldı. Kayınvalidesi Diana'yı taklit ettiği anlaşıldı. Onun gibi ceketini omzuna alınca "Kaynanasının gelini" yorumları yapıldı.
Lady Diana
Markle, müstakbel eşi Harry ile Londra'da gerçekleşen gençlik forumuna katıldı. Kayınvalidesi Diana'yı taklit ettiği anlaşıldı. Onun gibi ceketini omzuna alınca "Kaynanasının gelini" yorumları yapıldı.
Lady Diana
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