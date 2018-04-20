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ile arasında seçim görüşmesi

Genel Başkanı , bugün partisinin Milletvekili İnce'yi kabul etti. İnce görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Konuştuk, dertleştik." dedi.

Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında seçim görüşmesi

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi 'de hareketli günler yaşanmaya başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasından sonra Milletvekili de harekete geçti.

RANDEVU İSTEDİ
Muharrem İnce, randevu istediği CHP Genel Başkanı Kemal ile 15.00'da bir araya geldi.

SEÇİMLERDE NE YAPACAĞIZ
Kabülde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

"GENEL BAŞKAN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMALI"
Muharrem İnce görüşme sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu:

"Sayın Genel Başkanımızı dinledim, ben anlattım, dertleştik ve gidiyorum. Ben daha önce de söylediğim gibi CHP Genel Başkanının cumhurbaşkanlığı adayı olması gerektiğini, destekleyeceğimizi ilettim. Kendi takdiridir.


"SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILIRIM"
Ben partimin yetkili organlarında tartışılmayan bir konu üzerinde yorum yapmam. Partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam. Seçim çalışmalarına katılırım.

ANKET ÇALIŞMASI
Anket çalışması salı gününden sonra açıklanacak.

Bu bir seçim değil, memleket meselesi. Böyle bir konuda CHP Genel Başkanlığı'nı konuşmak insanlığa sığmaz. Bunu konuşmuyorum şimdi."

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 12:25
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