Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında seçim görüşmesi

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi CHP'de hareketli günler yaşanmaya başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasından sonra Yalova Milletvekili Muharrem İnce de harekete geçti.

RANDEVU İSTEDİ

Muharrem İnce, randevu istediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 15.00'da bir araya geldi.

SEÇİMLERDE NE YAPACAĞIZ

Kabülde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

"GENEL BAŞKAN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMALI"

Muharrem İnce görüşme sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu:

"Sayın Genel Başkanımızı dinledim, ben anlattım, dertleştik ve gidiyorum. Ben daha önce de söylediğim gibi CHP Genel Başkanının cumhurbaşkanlığı adayı olması gerektiğini, destekleyeceğimizi ilettim. Kendi takdiridir.





"SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILIRIM"

Ben partimin yetkili organlarında tartışılmayan bir konu üzerinde yorum yapmam. Partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam. Seçim çalışmalarına katılırım.

ANKET ÇALIŞMASI

Anket çalışması salı gününden sonra açıklanacak.

Bu bir seçim değil, memleket meselesi. Böyle bir konuda CHP Genel Başkanlığı'nı konuşmak insanlığa sığmaz. Bunu konuşmuyorum şimdi."