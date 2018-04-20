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  1. KK'nın aday arayışı devam ediyor!

li Şentop 'ı canlı yayında öğrenince kahkaha attı

li , Genel Başkan Yardımcısı '' 'ın adaylığını açıkladığını öğrendikten sonra kahkaha attı.

AK Partili Şentop Muhasebeci Kenanı canlı yayında öğrenince kahkaha attı

Genel Başkan Yardımcısı , 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

ŞENTOP KAHKAHAYA BOĞULDU

Yılmaz'ın adaylığının açıklandığı sırada canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı li , haberi öğrenince kahkaha attı. Şentop, "Parti sözcüleri tarafından Genel Başkan'ın aday olabileceği söylenmişti. Şimdi Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi aday oldu. Parti içinde de muhtemelen başka isimler çıkabilir" dedi.

BİR DAHA GÜLDÜ

Şentop, kendisine sorulan "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı?" sorusuna "Önce genel başkan yardımcıları çıkacak herhalde aday olarak" dedikten sonra bir daha güldü.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 12:27
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