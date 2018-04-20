Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde geçen yıl şubat ayında başlatılan "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında işe yerleştirmede cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Binlerce kişiyi iş sahibi yapan seferberlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu iş birliğinde bu yıl da hız kesmeden devam ettiriliyor.

YENİ TEŞVİKLER

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Kaya, "Milli istihdam seferberliği çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük işe yerleştirme rakamı olarak, 1 milyon 257 bin 249 kişiyi işe yerleştirmiş olduk. Yine cumhurbaşkanımızın himayelerinde ikinci faz olarak bu yıl özellikle bilişim ve imalat sektöründe yeni açıkladığımız teşviklerle sahaya indik"

Binlerce kişiyi iş sahibi yapan seferberlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu iş birliğinde bu yıl da hız kesmeden devam ettiriliyor.





VATANDAŞLARA İŞ İMKANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Edirne'de katıldığı istihdam fuarında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen yıl başlatılan "Milli İstihdam Seferberliği"nin işverene yatırım, vatandaşa yeni iş imkanı sağladığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu ekiplerinin ülkenin dört bir yanına ulaştığını belirten Kaya, "Milli İstihdam Seferberliği çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük işe yerleştirme rakamı olarak, 1 milyon 257 bin 249 kişiyi işe yerleştirmiş olduk. Yine cumhurbaşkanımızın himayelerinde ikinci faz olarak bu yıl özellikle bilişim ve imalat sektöründe yeni açıkladığımız teşviklerle sahaya indik." diye konuştu.





"SÜPER TEŞVİK PAKETİ" KATKI SAĞLAYACAK

Üniversiteler ve iş dünyasınca düzenlenen kariyer ve istihdam fuarlarında seferberliği anlatmaya ve tanıtmaya devam ettiklerini ifade eden Kaya, "Şu anda 2018'in ilk üç ayına baktığımız zaman işe yerleştirme rakamları, geçen yıla göre artış gösteriyor. Bu da teşviklerin, istihdam seferberliğinin 2018 yılında da çok iyi geçeceğini gösteriyor. İşe yerleştirmede 2017'nin üzerinde bir rakamla hedefe ulaşacağımızı görüyoruz." dedi.

Kaya, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde açıkladığı teşvik paketinin istihdama çok büyük katkı sağlayacağını kaydetti.