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Beş anketçiden yorumu

Beş büyük kamuoyu araştırma şirketinin yöneticileri, 'cumhurun başkanı'nın belirleneceği i için aynı noktada buluştu.

, 'da sandık başına gidiyor. ile 'nin ortaklığında kurulan , Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde e hazırlanırken, muhalefet cephesinde ise, belirsizlik sürüyor. Erdoğan'ın kararını değerlendiren uzmanlar, sonucun şimdiden belli olduğunu düşünüyor.

İşte anketçilerin çarpıcı yorumları...

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 10:56
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