Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. AK Parti ile MHP'nin ortaklığında kurulan Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçime hazırlanırken, muhalefet cephesinde ise, belirsizlik sürüyor. Erdoğan'ın erken seçim kararını değerlendiren uzmanlar, sonucun şimdiden belli olduğunu düşünüyor.
İşte anketçilerin çarpıcı yorumları...
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