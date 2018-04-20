İkiz canavar uçmaya hazır

ABD'Lİ milyarder Paul Allen'ın şirketi Stratolaunch Systems, dünyanın en büyük uçağını bu yaz ilk kez havalandırmayı planladı. Devasa uçak, roketleri yaklaşık 10 bin kilometre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak. Yapımına 2011'de başlanan Stratolaunch, iki ay önce yapılan taksi testlerini başarı ile geçti. Saatte 75 kilometre hıza ulaştı. Bu yaz aylarında havalanacak olan Stratolaunch, üç farklı taksi testinden daha geçirilecek. Uçağın, pistte saatte 222 kilometre hıza kadar ulaşması halinde uçuşa hazır hale geleceği bildirildi. İkiz canavar olarak adlandırılan uçağın ilk resmi görevinin ise 2020'de gerçekleşmesi bekleniyor.
ÖZELLİKLERİ
6 Boeing 747 jet motoruna sahip
250 ton yük taşıyabiliyor
226 ton ağırlığında
Kanat genişliği 117 metre
28 tekerden destek alıyor
15 metre kuyruk uzunluğu var
İkiz gövdesi ve kokpiti var
Uçak, geleneksel roket kalkışlarına alternatif olarak tasarlandı. Bu sayede uyduların yörüngeye daha uygun bir şekilde taşınması sağlanacak.
ÖZELLİKLERİ
6 Boeing 747 jet motoruna sahip
250 ton yük taşıyabiliyor
226 ton ağırlığında
Kanat genişliği 117 metre
28 tekerden destek alıyor
15 metre kuyruk uzunluğu var
İkiz gövdesi ve kokpiti var
Uçak, geleneksel roket kalkışlarına alternatif olarak tasarlandı. Bu sayede uyduların yörüngeye daha uygun bir şekilde taşınması sağlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.