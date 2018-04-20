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Dışişleri: darbecileri koruduğunu ortaya koydu

Dışişler Bakanlığı'ndan 'taki 'cü askerlerle ilgili açıklama yaptı. Dışişleri'nin açıklamasında, "Yunanistan darbecileri koruduğunu ortaya koydu" denildi.

Dışişlerinden Yunanistana sert tepki!

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Dün (19 Nisan) Danıştay'ının 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve Yunanistan'dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasına karar verdiği öğrenilmiştir.

Özkaynakçı'nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan'ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Ayrıca, Yunan yetkililer diğer darbeci hainlerin de önümüzdeki günlerde serbest kalacağı yönünde basına açıklamalarda bulunmaktadır. Bu durum, Yunan yetkililerinin iddia ettikleri gibi gözaltı süresine ilişkin basit bir uygulama olarak açıklanamaz.

Yunanistan yargısı, demokrasimize kastetmiş darbeci hainlerin ülkemize iadesini defalarca reddetmek suretiyle, kamu vicdanını yaralayan böyle bir sonuca zemin hazırlamıştır.

Darbeci firarilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız devam etmektedir." denildi

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 12:15
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