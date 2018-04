Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaylı derbiyle ilgili olarak , "Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı. Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Eyüp Sultan Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua etti.

"MANİFESTOMUZU İSTANBUL KONGRESİ'NE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Erdoğan camiden ayrılırken gazetecilerin gündemle ilgili sorularına yanıt verdi. Erken seçimle ilgili soru üzerine Erdoğan, "Kampanya başladı. Fakat biz tabii şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Şu anda bununla ilgili olarak ekibim çalışıyor ve ekibimle beraber de değerlendirmelerimizi yapacağız. Bizim inşallah normalde seçim beyannamesi diye ifade edilen ama biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz, büyük ihtimalle İstanbul Kongresi'ne yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

"TEMAYÜL YOKLAMASINI YİNE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi açıklamasıyla birlikte de biz şu anda hazırladığımız takvimi şöyle bir masaya yatıracağız. Ondan sonra kendi yol haritamızı inşallah uygulamaya koyacağız. Temayül yoklamasını yine yapmayı düşünüyoruz. Temayül yoklamalarını da yapıp bu arada milletvekillerinin de tespitiyle ilgili çalışmayı da yürütmüş olacağız" diye konuştu.







"DAYANIŞMAMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Erdoğan, MHP ile yapılan ittifak sonrasında AK Parti'nin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin soru üzerine de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmeden sonra adımlarını attıklarını hatırlattı.

Daha önce de bir hazırlık dönemi olduğuna değinen Erdoğan, bu çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Bu başarılı çalışmaların parlamentoya da yansımaya başladığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi parlamentodaki çalışmalarda da bu dayanışmamız aynı kararlılıkla devam edecek. Dün bildiğiniz gibi bu heyetin içinden Adalet Bakanımız Abdülhamit Bey, kendileri Sayın Bahçeli'yi ziyaret ettiler. Bazı konuları görüşme fırsatı oldu. Bizim bu süreç içerisinde her an, her zaman inşallah dayanışma içerisinde birlik beraberlik içerisinde bunu yürüteceğiz. Çünkü ülkemizin şu anda ihtiyacı olan o birliği beraberliği biz cumhur ittifakıyla zaten ortaya koyduk. Biz herhangi bir bölünmeye, parçalanmaya inşallah fırsat vermeyeceğiz. Şu andaki dayanışmamız zaten bunun bir ifadesidir. Bu çalışmayı kararlıkla inşallah yürüteceğiz ve şu anda MHP'nin aynen bizim yaptığımız çalışmalar gibi onlar da çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalar noktasında da bu üçlü dediğim, üç çarpı üç bu arkadaşlarımızla bu çalışmaları yapacaklar. Burada nasıl birbiriyle örtüşmeleri sağlayabiliriz, onların üzerinde de ayrıca duracağız."

"FUTBOL TERÖRÜRÜN ÖTESİNDE BİR KUMPAS DA VAR"

Derbideki olayların sorulması üzerine Erdoğan, "Bu futbol terörürün ötesinde bir kumpas da var" dedi. Erdoğan, "Bu konu gerçekten bizi ciddi manada üzdü. İstanbul'a indiğim anda buna şahit oldum. Bir defa bu futbol teröründen öte bir şey. Ayrıca biraz açık konuşmak lazım. Kumpas var. Olay hep korner köşelerinde oldu. 4 tane korner köşesinde maalesef tam yapacak bunlar oldu. Bu tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Kendiliğinden olan bir şey değil. Sahada güzel gidiyor. Geliyor orada Quaresma korner atacak o esnada çakmak atıyorlar. Böyle bir şey olamaz ki. Ondan sonra Şenol hocanın başına gelen olay. Bunlar kabullenir şeyler değil. Keşke Tolga'da yanlışın içine girmemiş olsaydı. Şenol Hoca'ya yapılan affetmek mümkün değil. Ben aradım Fikret başkanı, Aziz Yıldırım'ı aradım. Bu konuları görüştüm. Hepsi bu konuda şikayetçiler. Birinci derecede TFF bakalım neler çıkaracak" dedi.



Erdoğan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızla üzerine gideceğiz. Alınacak tedbirlerle üzerinde TFF ne çalışmalar yapıyor bunları görelim.

Biz de bakanlık olarak hükümet olarak bu konunun üzerine üzerine gideceğiz" diye konuştu.