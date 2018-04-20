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'4 yıldır yengemi seviyorum' deyip ağabeyini 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü!

'da, 2016 yılında 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde boş araziye atılan i davasında, eşini yasak aşk yaşadığı kayınbiraderine öldürtmek suçundan yargılanan 17 yıl, yengesinin azmettirmesi sonucu ağabeyini öldüren 'i ise ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

4 yıldır yengemi seviyorum deyip ağabeyini 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü!

'da çiftçilik yapan 5 çocuk babası (42), 8 Ekim 2016 günü 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde boş bir arazide bulundu. Yakınlarının ifadesini alan polis, Ali Kesik'in kardeşi 'i (33) çelişkili bilgiler vermesi üzerine takibe aldı. Takip sonucu Mehmet Kesik'in, ten önce öldürülen ağabeyinin eşi (40) ile yoğun telefon görüşmesi tespit edildi. Mehmet Kesik'in, cinayet günü araç kiraladığını öğrenen ve araçtaki GPS sinyallerini takip eden polis, Kesik'in olay saatinde cinayetin işlendiği bölgede 73 dakika beklediğini belirledi. MOBESE kayıtlarının incelenmesinde Kesik'in kiraladığı araçla ağabeyini takip ettiği, cinayet sırasında tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı, cinayeti işledikten sonra eve gittiği, ağabeyinin ölüm haberi üzerine diğer aile fertleriyle birlikte ağladığı ortaya çıktı.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 10:41
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