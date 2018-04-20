Diyarbakır'da çiftçilik yapan 5 çocuk babası Ali Kesik (42), 8 Ekim 2016 günü 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde boş bir arazide bulundu. Yakınlarının ifadesini alan polis, Ali Kesik'in kardeşi Mehmet Kesik'i (33) çelişkili bilgiler vermesi üzerine takibe aldı. Takip sonucu Mehmet Kesik'in, cinayetten önce öldürülen ağabeyinin eşi Lamihe Kesik (40) ile yoğun telefon görüşmesi tespit edildi. Mehmet Kesik'in, cinayet günü araç kiraladığını öğrenen ve araçtaki GPS sinyallerini takip eden polis, Kesik'in olay saatinde cinayetin işlendiği bölgede 73 dakika beklediğini belirledi. MOBESE kayıtlarının incelenmesinde Kesik'in kiraladığı araçla ağabeyini takip ettiği, cinayet sırasında tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı, cinayeti işledikten sonra eve gittiği, ağabeyinin ölüm haberi üzerine diğer aile fertleriyle birlikte ağladığı ortaya çıktı.
'4 yıldır yengemi seviyorum' deyip ağabeyini 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
Diyarbakır'da, 2016 yılında 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde boş araziye atılan Ali Kesik cinayeti davasında, eşini yasak aşk yaşadığı kayınbiraderine öldürtmek suçundan yargılanan Lamihe Kesik 17 yıl, yengesinin azmettirmesi sonucu ağabeyini öldüren Mehmet Kesik'i ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler: Ağır ceza mahkemesi , Diyarbakır , Ali Kesik , Lamihe Kesik , Mehmet Kesik , Cinayet , ömür boyu hapis
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.