'4 yıldır yengemi seviyorum' deyip ağabeyini 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü!

Diyarbakır'da çiftçilik yapan 5 çocuk babası Ali Kesik (42), 8 Ekim 2016 günü 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde boş bir arazide bulundu. Yakınlarının ifadesini alan polis, Ali Kesik'in kardeşi Mehmet Kesik'i (33) çelişkili bilgiler vermesi üzerine takibe aldı. Takip sonucu Mehmet Kesik'in, cinayetten önce öldürülen ağabeyinin eşi Lamihe Kesik (40) ile yoğun telefon görüşmesi tespit edildi. Mehmet Kesik'in, cinayet günü araç kiraladığını öğrenen ve araçtaki GPS sinyallerini takip eden polis, Kesik'in olay saatinde cinayetin işlendiği bölgede 73 dakika beklediğini belirledi. MOBESE kayıtlarının incelenmesinde Kesik'in kiraladığı araçla ağabeyini takip ettiği, cinayet sırasında tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı, cinayeti işledikten sonra eve gittiği, ağabeyinin ölüm haberi üzerine diğer aile fertleriyle birlikte ağladığı ortaya çıktı.