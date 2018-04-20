;
Yol Durumu
  1. Tam saha seçim

Acılı Adana!

ile , Alaçatı’da etti. Savcılık ‘Uzlaşın’ dedi. Ancak Adanalı hemşehriler kabul etmedi. Bunun üzerine savcı her iki isim hakkında hapis istemiyle iddianame düzenledi...

Acılı Adana!
İzmir'in turistik beldesi Alaçatı, 14 Temmuz 2017 gecesi ilginç bir yla gündeme geldi. Galatasaray Teknik Direktörü 'in damadı Baran Çetin, ile kendi mekanını ayırmak için tam ortaya hasırdan paravan çekti. Ancak Yüzevler Kebap'ın sahibi olan ile Fatih Terim bu yüzden kavga etti. Daha sonra Terim, 2 damadı ve 2 koruması ile Aydoğdu'ya ait Yüzevler sı'na gidince ortalık gerildi. Aydoğdu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunup, Terim'in mekanını basıp, kaçtığını ileri sürdü. Aydoğdu, ayrıca Terim için "Birkaç kez ben, ona vurdum; yere düştü. Dayağı yiyince de kaçtı. Korkağın teki. Boşuna yalvarmasın. Ölürüm, davamdan dönmem" dedi.



'TEHDİT VE HAKARET' SUÇLAMASI
Savcılık, tarafların önce uzlaşmasını istedi. İki taraf da bunu kabul etmedi. Bunun üzerine iddianame hazırlandı. Aydoğdu hakkında tehdit ve kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak suçlarından toplam 9 yıl hapis talep edildi. Terim hakkında ise Aydoğdu'ya yönelik 'basit yaralama' suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası istemiyle dava açıldı. Davaların Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.

KİMSEYE DELİKANLILIK YAPTIRMAM



Aydoğdu, Fatih Terim için "Korkağın teki. Kimseye yalandan delikanlılık yaptırmam. Boşuna yalvarmasın" dedi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar