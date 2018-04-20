Acılı Adana!

İzmir'in turistik beldesi Alaçatı, 14 Temmuz 2017 gecesi ilginç bir kavgayla gündeme geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in damadı Baran Çetin, Yüzevler Kebap ile kendi mekanını ayırmak için tam ortaya hasırdan paravan çekti. Ancak Yüzevler Kebap'ın sahibi olan Selahattin Aydoğdu ile Fatih Terim bu yüzden kavga etti. Daha sonra Terim, 2 damadı ve 2 koruması ile Aydoğdu'ya ait Yüzevler Kebapçısı'na gidince ortalık gerildi. Aydoğdu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunup, Terim'in mekanını basıp, kaçtığını ileri sürdü. Aydoğdu, ayrıca Terim için "Birkaç kez ben, ona vurdum; yere düştü. Dayağı yiyince de kaçtı. Korkağın teki. Boşuna yalvarmasın. Ölürüm, davamdan dönmem" dedi.
'TEHDİT VE HAKARET' SUÇLAMASI
Savcılık, tarafların önce uzlaşmasını istedi. İki taraf da bunu kabul etmedi. Bunun üzerine iddianame hazırlandı. Aydoğdu hakkında tehdit ve kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak suçlarından toplam 9 yıl hapis talep edildi. Terim hakkında ise Aydoğdu'ya yönelik 'basit yaralama' suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası istemiyle dava açıldı. Davaların Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.
KİMSEYE DELİKANLILIK YAPTIRMAM
Aydoğdu, Fatih Terim için "Korkağın teki. Kimseye yalandan delikanlılık yaptırmam. Boşuna yalvarmasın" dedi.
'TEHDİT VE HAKARET' SUÇLAMASI
Savcılık, tarafların önce uzlaşmasını istedi. İki taraf da bunu kabul etmedi. Bunun üzerine iddianame hazırlandı. Aydoğdu hakkında tehdit ve kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak suçlarından toplam 9 yıl hapis talep edildi. Terim hakkında ise Aydoğdu'ya yönelik 'basit yaralama' suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası istemiyle dava açıldı. Davaların Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.
KİMSEYE DELİKANLILIK YAPTIRMAM
Aydoğdu, Fatih Terim için "Korkağın teki. Kimseye yalandan delikanlılık yaptırmam. Boşuna yalvarmasın" dedi.
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