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Kadıköy 'ndeki köprü trafiğe kapatıldı

Haydarpaşa-Gebze Banliyö Hattı çalışmaları nedeniyle yenilenecek olan Kadıköy 'ndeki karayolu köprüsü bir yıl süreyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

'nda Haydarpaşa-Gebze güzergahında süren banliyö hattı yenileme çalışması kapsamında 'ndeki karayolu köprüsü de yıkılıp yeniden yapılacak. Bir yıl sürmesi planlanan bu çalışmadan dolayı köprünün saat 05.00 itibarıyla yaya ve araç geçişlerine kapatılması sağlandı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Bölge trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Tıbbiye Caddesi'nden Kadıköy 'ne araç trafiği Behiçbey Sokağı'ndan Dr. istikametine tek yönlü sağlanacak.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 10:36
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