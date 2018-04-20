Anadolu Yakası'nda Haydarpaşa-Gebze güzergahında süren banliyö hattı yenileme çalışması kapsamında Tıbbiye Caddesi'ndeki karayolu köprüsü de yıkılıp yeniden yapılacak. Bir yıl sürmesi planlanan bu çalışmadan dolayı köprünün saat 05.00 itibarıyla yaya ve araç geçişlerine kapatılması sağlandı.



ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bölge trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Tıbbiye Caddesi'nden Kadıköy Rıhtım Caddesi'ne araç trafiği Behiçbey Sokağı'ndan Dr. Eyüp Aksoy Caddesi istikametine tek yönlü sağlanacak.