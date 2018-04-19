Zorla güzellik

Güzellik uzmanı kadın banyoda dehşeti yaşadı. Olay 28 Mart'ta Antalya'da yaşandı. 13 yıl önce eşinden boşanan bir çocuk annesi güzellik uzmanı Eda U. (35), 6 yıldır tanıdığı Ç.Ç. ile buluştu. Adamın alkollü olduğunu fark edince evden kovdu. Öfkelenen Ç.Ç. kapıyı kırdı. Genç kadını darp edip, bıçak zoruyla banyoya kapattı. Eda U., yaşadığı dehşet dolu anları TAKVİM'e anlattı:
SAHİP OLMAYA ÇALIŞTI
Elindeki bıçağı rastgele sağa sola sallıyordu. Avazım çıktığı kadar bağırmaya, çığlıklar atmaya başladım ama kimse duymadı. Karnıma 3 bıçak darbesi aldım. O halde saldırmaya, bana sahip olmaya çalışıyordu.
Aldığım her bıçak darbesini, yumruk darbesini hissediyordum. Ama o an, acı duygum kalmamıştı. Bedenime zorla sahip olmak istiyordu. Banyoda iki saat boyunca boğuştuk. Sonra bir yumrukla elindeki bıçağı düşürdüm. Kaçtım, komşuya sığındım. Ç.Ç., duruşmada, iddiaları kabul etmedi ve söz konusu saldırıyı yapmadığını savundu. Ç.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Saldırıya uğrayan ve 35 yaşındaki Eda U. tanınmaz hale geldi.
Yunus Emre KAVAK
SAHİP OLMAYA ÇALIŞTI
Elindeki bıçağı rastgele sağa sola sallıyordu. Avazım çıktığı kadar bağırmaya, çığlıklar atmaya başladım ama kimse duymadı. Karnıma 3 bıçak darbesi aldım. O halde saldırmaya, bana sahip olmaya çalışıyordu.
Aldığım her bıçak darbesini, yumruk darbesini hissediyordum. Ama o an, acı duygum kalmamıştı. Bedenime zorla sahip olmak istiyordu. Banyoda iki saat boyunca boğuştuk. Sonra bir yumrukla elindeki bıçağı düşürdüm. Kaçtım, komşuya sığındım. Ç.Ç., duruşmada, iddiaları kabul etmedi ve söz konusu saldırıyı yapmadığını savundu. Ç.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Saldırıya uğrayan ve 35 yaşındaki Eda U. tanınmaz hale geldi.
Yunus Emre KAVAK
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