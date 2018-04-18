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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Erdoğan, FIBA olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Galatasaraya tebrik

Cumhurbaşkanı , FIBA olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımının başarısı dolayısıyla Galatasaray Kulübü Başkanı 'e tebrik telgrafı gönderdi.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 23:40
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