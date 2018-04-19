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71. 'nin ana yarışma bölümüne dahil edildi

'ın yeni filmi '' bu sene 71. kez düzenlenecek olan 'nin yarışma filmleri arasına sonradan eklenen yapımlar arasında yer aldı. Festival 8-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannesda

71. 'nin programı geçtiğimiz hafta içerisinde açıkladığında festival programına dahil edilmeyen filmler arasında ''nın da olması şaşkınlık yaratmıştı. Festivalde genç ve ilk filmini çeken yönetmenlere ağırlık vermek isteyen festival yönetimi, bu bağlamda programda yer almasına kesin gözüyle bakılan yönetmenlerin yeni filmlerini dışarıda bırakmıştı. da yeni filmi Ahlat Ağacı'yla bu yönetmenlerin arasında yer almıştı.

Cannes yönetiminin bugün yaptığı açıklamada ise Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı'nın festivalde yer alacağı duyuruldu. Film, festivalde Ana Yarışma bölümünde için yarışacak.

Nuri Bilge Ceylan son filmi 'Kış Uykusu' ile Cannes'dan Altın Palmiye ile dönmüştü. 'Ahlat Ağacı' bir genç yazarın küçük bir kasabada yaşadığı sıkıntılara ve babasıyla olan ilişkilere odaklanıyor. Film 7 ülkenin ortak yapımı olarak dikkat çekiyor. Filmde başrolleri Murat Cemcir ve Doğu Demirkol oynarken yardımcı rollerde Tamer Levent, Hazar Ergüçlü, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer, Ahmet Rıfat Şungar yer alıyor.

Buna ek olarak Yann Gonzalez'in Un Couteau Dans Le Cœur (Knife + Heart) adlı filmi ve Sergey Dvortsevoy'un Tulpan'ı da Ahlat Ağacı ile birlikte ana yarışma seçkisine dahil olan filmler. Böylelikle ana yarışmada yer alacak 21 film açıklanmış oldu.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 18:37
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