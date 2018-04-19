10 tane bavul alan fenomenlerin bavullarından çıkan eşyalar şaşırttı. Bavullardan birinin içerisinde Türk bayrağı ve çeşitli türk abur cuburları çıktı. Peki ya diğerlerinde neler vardı?
Bin dolarlık 10 kayıp bavuldan bakın neler çıktı!
"JustDustin" ve "ItsYeBoi" isimli Youtuber'lar, uçakta unutulan bavulları açık artırmayla satın aldı. Bin dolara 10 tane bavul alan fenomenlerin bavullarından çıkan eşyalar şaşırttı. Bavullardan birinin içerisinde Türk bayrağı ve çeşitli türk abur cuburları çıktı. Peki ya diğerlerinde neler vardı?
10 tane bavul alan fenomenlerin bavullarından çıkan eşyalar şaşırttı. Bavullardan birinin içerisinde Türk bayrağı ve çeşitli türk abur cuburları çıktı. Peki ya diğerlerinde neler vardı?
Etiketler: Bavul , sürpriz , youtuber , kayıp bavul
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