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Bin dolarlık 10 kayıp dan bakın neler çıktı!

"JustDustin" ve "ItsYeBoi" isimli 'lar, uçakta unutulan ları açık artırmayla satın aldı. Bin dolara 10 tane bavul alan fenomenlerin bavullarından çıkan eşyalar şaşırttı. Bavullardan birinin içerisinde Türk bayrağı ve çeşitli türk abur cuburları çıktı. Peki ya diğerlerinde neler vardı?



10 tane alan fenomenlerin bavullarından çıkan eşyalar şaşırttı. Bavullardan birinin içerisinde Türk bayrağı ve çeşitli türk abur cuburları çıktı. Peki ya diğerlerinde neler vardı?
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 18:34
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