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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'e 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı , 'i arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Güneşe telefon

Cumhurbaşkanı , derbisinde çıkan olaylar nedeniyle yaralanan Teknik Direktörü 'i arayarak geçmiş olsun dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına isabet eden bir cisimle yaralanırken tecrübeli teknik adamın başına 5 dikiş atıldı ve sabaha kadar hastane kalmasına karar verildi. Güneş'in Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisimle yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede olan tecrübeli teknik adamı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 00:00
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