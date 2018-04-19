Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i arayarak geçmiş olsun dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına isabet eden bir cisimle yaralanırken tecrübeli teknik adamın başına 5 dikiş atıldı ve sabaha kadar hastane kalmasına karar verildi. Güneş'in Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisimle yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede olan tecrübeli teknik adamı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şenol Güneş'e 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş'i arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i arayarak geçmiş olsun dedi.
Etiketler: Şenol Güneş , Recep Tayyip Erdoğan , Beşiktaş , Fenerbahçe
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