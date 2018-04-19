Adana'da 11 çocuk, 37 torun, 71 torun çocuğu ve 4 torununun torunu olan 110 yaşındaki Münevver Sönmez'e ailesi doğum günü sürprizi yaptı. 80 yaşındaki oğlu Yakup Sönmez, bir elinde baston diğer elinde güller ile annesinin yaş gününü kutladı. İlk kez pasta kestiğini belirten nine, "110 yaşıma girdim. Bunu ne bulursam yiyorum, ona borçluyum sanırım. Hala ayaktayım" dedi.
Çok yaşa nine!
Etiketler: Adana , Münevver Sönmez , 110 yaşında , doğum günü
- 19 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.