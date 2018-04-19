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Çok yaşa nine!

Çok yaşa nine!
Adana'da 11 çocuk, 37 torun, 71 torun çocuğu ve 4 torununun torunu olan ki 'e ailesi sürprizi yaptı. 80 yaşındaki oğlu Yakup Sönmez, bir elinde baston diğer elinde güller ile annesinin yaş gününü kutladı. İlk kez pasta kestiğini belirten nine, "110 yaşıma girdim. Bunu ne bulursam yiyorum, ona borçluyum sanırım. Hala ayaktayım" dedi.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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