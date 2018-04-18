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Turkuvaz Medya'nın acı kaybı

Mesleğin ‘Aydın Abi’si Müdürümüz hayata veda etti. Şentürk için yarın gazetemizin önünde tören düzenlenecek

Turkuvaz Medyanın acı kaybı
Basın camiasının acı kaybı. Sabah gazetesinin emektar Müdürü usta gazeteci (53) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

İstanbul Bahçelievler'deki Hizmet Hastanesi'nde bir yılı aşkın süredir beyin tümörü tedavisi gören Aydın Şentürk'ün, dün akşam saatlerinde kriz sonrası kalbi durdu. Doktorların tüm çabalarına rağmen kalbi çalıştırılamayan Şentürk hayatını kaybetti.

İletişim Fakültesi mezunu olan Aydın Şentürk,1986'da Sabah gazetesinde mesleğe başladı. 31 yıllık meslek hayatının büyük bölümünde gazetemizde yurt haberler müdürlüğü yapan Şentürk, gazeteciliğin hemen hemen her biriminde görev almış ve başarılı haberciliği nedeniyle birçok ödüle de layık görülmüştü. Tülin Şentürk ile evli olan Aydın Şentürk'ün Ezgi ve Utku adlı iki çocuğu bulunuyor.

Sürekli sarı basın kartı sahibi Şentürk için bugün 10.00'da Beşiktaş Balmumcu'daki gazetemiz binası önünde tören düzenlenecek. Şentürk'ün cenazesi Kırklareli merkeze bağlı Kocahıdır köyünde ikindiyi müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 23:51
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