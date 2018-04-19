Batı medyası bayağı üzgün

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 3 Kasım 2019 yerine 24 Haziran'da yapılması kararı, dünya basınında da geniş yer buldu. ABD'de kamu yayıncılığı yapan PBS, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararıyla ilgili olarak Türkiye'yi "gafil avladığını" yazdı.
"Bu karar henüz birçoğu Erdoğan'ın karşısına çıkaracakları adayı belirlememiş olan muhalefet partilerinin de yarışa
çok dezavantajlı bir şekilde başlamasını sağlıyor" dedi. Sürekli Türkiye aleyhine yayın yapan New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal gibi gazeteler ise Erdoğan'ın seçimi kazanacağını "üzülerek" dile getirdi. İngiliz gazeteleri Guardian, Daily Telegraph da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine güçleneceğini ve muhalefete baskı yapıldığını duyurdu. Alman medyası da daha şimdiden seçimin adil olmayacağı yalanını söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi.
"Bu karar henüz birçoğu Erdoğan'ın karşısına çıkaracakları adayı belirlememiş olan muhalefet partilerinin de yarışa
çok dezavantajlı bir şekilde başlamasını sağlıyor" dedi. Sürekli Türkiye aleyhine yayın yapan New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal gibi gazeteler ise Erdoğan'ın seçimi kazanacağını "üzülerek" dile getirdi. İngiliz gazeteleri Guardian, Daily Telegraph da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine güçleneceğini ve muhalefete baskı yapıldığını duyurdu. Alman medyası da daha şimdiden seçimin adil olmayacağı yalanını söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi.
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