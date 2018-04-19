;
Yol Durumu
  1. Acılı Adana!
  2. Sarı kriz!

Batı medyası bayağı üzgün

Batı medyası bayağı üzgün
Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 3 Kasım 2019 yerine 24 Haziran'da yapılması kararı, dünya basınında da geniş yer buldu. ABD'de kamu yayıncılığı yapan PBS, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken kararıyla ilgili olarak 'yi "gafil avladığını" yazdı.

"Bu karar henüz birçoğu Erdoğan'ın karşısına çıkaracakları adayı belirlememiş olan muhalefet partilerinin de yarışa
çok dezavantajlı bir şekilde başlamasını sağlıyor" dedi. Sürekli Türkiye aleyhine yayın yapan , ve gibi gazeteler ise Erdoğan'ın seçimi kazanacağını "üzülerek" dile getirdi. İngiliz gazeteleri Guardian, da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine güçleneceğini ve muhalefete baskı yapıldığını duyurdu. Alman medyası da daha şimdiden seçimin adil olmayacağı yalanını söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Etiketler: , , , , , ,
  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar