Başkentin otopark sorununa okul formülü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Merkezdeki bazı uygun okullara katlı ya da yer altı otoparkı yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Özellikle metro istasyonlarına yakın olan okullarda bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tuna, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi"ne ilişkin AK Parti'nin her an seçime hazır olduğunu, seçim bittikten sonra bile hazırlık yapan bir parti olduklarını kaydeden Mustafa Tuna, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde aday olup olmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı.

"ADAY OLUNMAZ, ADAY GÖSTERİLİR"

Tuna, "Aday olunmaz, aday gösterilir. Partimizin yetkilileri bana nasıl bir görev verirse, ben onu en iyi şekilde yaparım. Partim beni en ücra köşelere afiş asmaya da gönderse, onu da en iyi şekilde yapmaya gayret ederim. Afişi en düzgün, en muntazam nasıl asabilirsem ona çabalarım." değerlendirmesi yaptı.

Ankara'da su sıkıntısı olmadığını, barajlardaki rezervlere göre su kesintisinin de yapılmayacağını belirten Mustafa Tuna, yıl sonunda Gerede'den gelecek suyla birlikte Kızılırmak suyuna ihtiyaç kalmayacağını bildirdi. Tuna, Kızılırmak suyunun sağlık açısından bir sorun yaratmadığını, sadece tadının farklı olduğunu dile getirdi.

"OKULLARA KATLI YA DA YER ALTI OTOPARK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, şehir merkezinde bazı okulların otopark olarak kullanılmasını düşündüklerini belirterek, "Belediyemize ait birçok otoparkın kiraya verilmesi ve kira sözleşmelerinin uygun olmaması nedeniyle iptal kararları almıştık. Ancak bunlar mahkemeye gittiler ve şu anda yargı süreci devam ediyor. İnşallah mahkemeler belediyemizin lehinde karar verirse, bu otoparklar da belediye işletmesinde devam etmiş olacak. Bu arada merkezdeki bazı uygun okullara katlı ya da yer altı otopark yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Özellikle metro istasyonlarına yakın olan okullarda bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tabii bunun için tüm paydaşlarla görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Ankara'da raylı sistemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Tuna, ilave metro hatlarıyla ilgili taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a ilettiklerini kaydetti.

Mustafa Tuna, taleplerine olumlu yaklaşıldığını belirterek, amaçlarının raylı sistemi şehrin muhtelif yerlerinde yaygınlaştırmak olduğunu kaydetti.

Tuna, ANKAPARK ile ilgili işletme süresinin 10 yıl yerine 29 yıla çıkarılmasına yönelik kanun değişikliği konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde karar alınmasını beklediklerini de ifade etti.