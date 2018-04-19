Ünal'ın açıklamalarından satır başları;

Siyaseten seçim havası oluştuğunda buna bigane kalmamız düşünülemez. 65 gün sonra seçime gidiyoruz. AK Parti olarak her seçim arefesinde tekrar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı başlatırız. AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız. Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gelişeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek bir süreç oluşturuyor.

Şu anda Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları için uyum üst komisyonu çalışmaları başladı. Nihai çalışmalarımızı 19 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız demiştik. Sayın Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla bu toplantı başladı.

Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz. Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan partilerin seçmenin karşına çıkmasından yanayız. Kendi eksikliklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar.

En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu 55.6 olarak gözüküyor.

Müziklerimiz, açık hava reklamlarımız her şeyimiz büyük oranda hazır. Yerinden, yerel, internet temelli kampanya yürüteceğiz.

AK Parti kampanyalar konusunda tam anlamıyla bir ustadır. AK Parti'nin yaptığı işlerden en muhteşemi siyasi kampanyalardır. Hazırlıklıyız, zaten dediğim gibi 7/24 iletişim içerisinde olduğumuz için halkımızla müziklerimiz de hazır. Güçlü bir slogan, müzikler, filmler, medya planlaması bunlar AK Parti'nin hızlı bir şekilde yaptığı süreçler. İnternetin ve sosyal iletişim ağlarının çok güçlü kullanılacağı bir kampanya olacağını daha önce açıklamıştık.

Mayıs ayının 15'i gibi kampanya süreci başlar gibi görünüyor. Yine büyük mitinglerimiz olacak.