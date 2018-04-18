Zafer Şahin'in Ege adalarının Uluslararası hukuktaki statülerine dikkat çekti:
Ege'de statüsü belirsiz adacık ve kayalıklara bayrak dikerek sahiplenen Yunanistan'ı, ABD ve İngiltere tarafından 2.Dünya Savaşı sonrası hazırlanan resmi haritalar bile yalanlıyor. Yunanistan'ın kendi toprağı ilan ettiği Didim açıklarındaki Eşek ve Bulamaç adaları ile Doğu Ege'deki 152 adacık ve kayalık uluslararası anlaşmalara göre hala "Statüsü belirlenmemiş Osmanlı adası" olarak kabul ediliyor. Yunanistan'ın Lozan ve Paris Barış antlaşmalarına aykırı olarak 2004 yılında yerleşime açtığı iki ada, bu anlaşmaların tarafı olan ABD ve İngiltere'nin askeri haritalarında kırmızı çizgiyle Yunan adalarından ayrılıyor ve Türkçe isimleriyle gösteriliyor.
O adalar hala Osmanlı toprağı
Yunanistan son zamanlarda Ege'deki adalar üzerinden provokasyona kalkıştı, Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ABD ve İngiliz belgelerinde o adaların statüsünü yazdı.
Zafer Şahin'in Ege adalarının Uluslararası hukuktaki statülerine dikkat çekti:
Etiketler: Yunanistan , İngiltere , Osmanlı , ABD
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