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O adalar hala toprağı

son zamanlarda Ege'deki adalar üzerinden provokasyona kalkıştı, Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ve İngiliz belgelerinde o adaların statüsünü yazdı.

O adalar hala Osmanlı toprağı

Zafer Şahin'in Ege adalarının Uluslararası hukuktaki statülerine dikkat çekti:

Ege'de statüsü belirsiz adacık ve kayalıklara bayrak dikerek sahiplenen 'ı, ve tarafından 2.Dünya Savaşı sonrası hazırlanan resmi haritalar bile yalanlıyor. Yunanistan'ın kendi toprağı ilan ettiği Didim açıklarındaki Eşek ve Bulamaç adaları ile Doğu Ege'deki 152 adacık ve kayalık uluslararası anlaşmalara göre hala "Statüsü belirlenmemiş adası" olarak kabul ediliyor. Yunanistan'ın Lozan ve Paris Barış antlaşmalarına aykırı olarak 2004 yılında yerleşime açtığı iki ada, bu anlaşmaların tarafı olan ABD ve İngiltere'nin askeri haritalarında kırmızı çizgiyle Yunan adalarından ayrılıyor ve Türkçe isimleriyle gösteriliyor.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 10:48
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