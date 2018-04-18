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Çavuşoğlu duyurdu! Büyükelçi vefat etti

Çavuşoğlu, 'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural'ın dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Çavuşoğlu duyurdu! Büyükelçi vefat etti

Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural'ın dün gece kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ACI HABERİ TWITTER'DAN VERDİ
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'ın geçirdiği kalp krizi sonucu dün gece yaşamını yitirdiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Üzüntümüz büyük. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ TURGUT KURAL KİMDİR?
Evli ve iki çocuk babası Büyükelçi Kural, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuydu.

Diplomatik kariyerine 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aday meslek memuru olarak başlayan Kural, Türkiye'nin , Amman Büyükelçiliklerinde üçüncü katip, Başkonsolosluğunda muavin konsolos olarak çalıştı.

Bakanlıkta Ortadoğu ve Avrupa Genel Müdürlüklerinde görev alan Kural, Brüksel Büyükelçiliğinde İkinci Katip ve Başkatip, Mostar Başkonsolosu, Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı ve Birinci Sınıf Başkonsolosluk yaptı.

Kural, Kasım 2014'ten bu yana Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi olarak görev alıyordu.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 10:51
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