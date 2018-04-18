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ertelendi

Türk atçılığının en önemli yarışlarından olan , 24 Haziran'da yapılacak erken seçim nedeniyle ertelendi.

Erken seçim kararı nedeniyle bir erteleme daha

Cumhurbaşkanı 'ın 24 Haziran'da erken seçim olacağını açıklamasının ardından gözler aynı gün düzenlenecek olan 'na çevrildi.

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran'da yapılmayı planlanan, Türk at yarışçılığının derbi koşusu olan Gazi Koşusu ertelendi. Yeni tarih Türkiye Jokey Kulübü tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 16:54
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