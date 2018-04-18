Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim olacağını açıklamasının ardından gözler aynı gün düzenlenecek olan Gazi Koşusu'na çevrildi.
Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran'da yapılmayı planlanan, Türk at yarışçılığının derbi koşusu olan Gazi Koşusu ertelendi. Yeni tarih Türkiye Jokey Kulübü tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak.
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