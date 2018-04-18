;
Yol Durumu
  1. Eski bakan İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü!

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının bitimine az bir zaman kala öğrenciler yaz tatili planlarını yapmak adına, okulların kapanacağı tam tarihi merak ediyorlar. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

'de okula başlayan öğrenciler bir an önce yaz tatilinin gelmesini ve okulların kapanmasını istiyorlar. Yoğun sınav temposu ve sıcak havaların yoğunlaşmasıyla birlikte öğrenciler kendilerini bir an önce yazlık bir ortama bırakmak istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan iş takvimiyle birlikte okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

2017/2018 eğitim öğretim yılınını sonuna yaklaşırken öğrenciler yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak merak ediyor. Sıcak yaz günlerinin hayalini yaşayanlar şimdiden okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı ve detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
18 Eylül'de ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatili 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde karne alacak ve üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. Tatilin bitmesinin ardından okullar açıklamasına göre, 17 Eylül 2018 pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

2018 RESMİ TATİLLER
Milyonlarca memur, çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 takvimi belli oldu. İşte 2018 yılında yapılacak resmi tatiller;

01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI

23 NİSAN 2018 PAZARTESİ -

01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
14 HAZİRAN 2018 - AREFESİ

15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN

16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN

17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN

2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE

KURBAN BAYRAMI TATİLİ
20 2018 PAZARTESİ - AREFESİ

21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI

29 EKİM 2018 -

Etiketler: , , , , , , , , , ,
  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 16:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar