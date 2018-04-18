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Yol Durumu
  1. Erken seçim kararı açıklandı! Peki şimdi ne olacak?
  2. Erken seçim kararı nedeniyle bir erteleme daha

da Erdoğan'a büyük destek:

'ın erken tarihi olarak 2018'i açıklamasının ardından 'yi seçim heyecanı sardı. Binlerce kişi Twitter'da  etiketiyle attığı mesajlarla Erdoğan'a desteğini ifade ediyor.

Sosyal medyada Erdoğana büyük destek: #SeniBaşkanYapacağız

, lideri Bahçeli ile erken i görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan, seçim tarihini 2018 olarak açıkladı.

Erdoğan'ın bu ilanı sonrasında seçim heyecanı 'yi sardı. da Erdoğan'a destek yağdı. Twitter kullanıcıları #SeniBaşkanYapacağız etiketini TT listesinde zirveye taşıdı. Kullanıcılar, "Allah'ın izniyle", "Vatana, millete hayırlı olsun. Seçim sonuçu şimdiden bellidir millet için en hayırlısı olacaktır." türü mesajlarla Erdoğan'a desteğini gösteriyor.

İşte en çok paylaşılan videolardan biri:

İşte Twitter'da etiketiyle atılan tweetlerden bazıları;














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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 17:08
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