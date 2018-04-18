Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile erken seçimi görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan, seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı.



Erdoğan'ın bu ilanı sonrasında seçim heyecanı Türkiye'yi sardı. Sosyal medyada Erdoğan'a destek yağdı. Twitter kullanıcıları #SeniBaşkanYapacağız etiketini TT listesinde zirveye taşıdı. Kullanıcılar, "Allah'ın izniyle", "Vatana, millete hayırlı olsun. Seçim sonuçu şimdiden bellidir millet için en hayırlısı olacaktır." türü mesajlarla Erdoğan'a desteğini gösteriyor.



İşte en çok paylaşılan videolardan biri:

İşte Twitter'da #SeniBaşkanYapacağız etiketiyle atılan tweetlerden bazıları;





















































