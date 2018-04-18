Erken seçim öncesi anketler ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'i erken seçim tarihi olarak belirlemesi üzerine gözler seçim anketlerine çevrildi.

SON ANKETLER İTTİFAKI GÖSTERİYOR

ORC'nin 3 hafta önce yaptığı son ankete göre erken seçim ittifakın yararına görünüyor.

ORC Araştırma, 22-26 Mart tarihleri arasında 36 ilde 5620 seçmenle yüz yüze görüşerek "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

Araştırmaya göre, Cumhur ittifakına olan destek Cumhuriyet tarihinin en yüksek oy oranına doğru yükseliş bandında.

İŞTE OY ORANLARI



CUMHUR İTTİFAKI (AK PARTİ+MHP): Yüzde 56,2

CHP: Yüzde 26,5

HDP: Yüzde 8,3

İYİ PARTİ: Yüzde 7,1

DİĞER: Yüzde 1,9

ORC, seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçiminde" hangi isme oy vereceklerini de sordu. Ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakiplerine karşı ezici rakamlarla önde.