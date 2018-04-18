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öncesi anketler ne diyor?

'ın kararı alındığını açıklamasının ardından herkesin gözü anketlerine çevrildi.

Erken seçim öncesi anketler ne diyor?

'ın 24 Haziran 2018'i tarihi olarak belirlemesi üzerine gözler anketlerine çevrildi.

SON ANKETLER İTTİFAKI GÖSTERİYOR
ORC'nin 3 hafta önce yaptığı son ankete göre erken seçim ittifakın yararına görünüyor.

ORC Araştırma, 22-26 Mart tarihleri arasında 36 ilde 5620 seçmenle yüz yüze görüşerek "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

Araştırmaya göre, Cumhur ittifakına olan destek Cumhuriyet tarihinin en yüksek oy oranına doğru yükseliş bandında.

İŞTE OY ORANLARI

CUMHUR İTTİFAKI (AK PARTİ+MHP): Yüzde 56,2

CHP: Yüzde 26,5

HDP: Yüzde 8,3

İYİ PARTİ: Yüzde 7,1

DİĞER: Yüzde 1,9

ORC, seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçiminde" hangi isme oy vereceklerini de sordu. Ankete göre Cumhurbaşkanı , rakiplerine karşı ezici rakamlarla önde.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 16:25
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