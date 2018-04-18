Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararını duyurmasının hemen ardından dolar ve euro düşüşe geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarını 4.0950 TL seviyesinde bekleyen dolar kararın ardından önce 4.07 TL'ye, ardından da 4.05 TL'nin altına indi.

Dolar saat 16.10 itibariyle 4.0585 TL'den işlem görürken, euro 5.0230 TL'ye geriledi.

Dolar saat 16.35 itibariyle 4.0549 TL olurken, euro da 5.0270 TL oldu.

Saat 17.20 itibariyle ise dolar 4.0370, euro 5.0090 TL'den el değiştirdi.

Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.

BORSA UÇUŞA GEÇTİ

Erken seçim kararının ardından BIST 100 endeksi hızla yükselişe geçerek artı bölgeye geçti. Açıklama öncesinde 108 bin 50 puandan işlem gören Borsa İstanbul 100 Endeksi ise şu sıralarda 110 bin 100 puana ulaştı.

ARADAKİ FARK KAPANDI

Analistler, erken seçim olup olmayacağı ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ile dün küresel piyasalardan negatif ayrışan yurt içi piyasaların aradaki farkı kapattığını belirtti.

"BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından belirsizliğin tamamen ortadan kalktığını söyledi.

Ertem, "Seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından belirsizlik tamamen ortadan kalktı. Belirsizliğin ortadan kalkmasıyla kurun üzerindeki spekülatif köpüğün kalkması doğrultusunda gelişme hemen oldu; daha da normalleşeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

Ertem, "Spekülatif atakları daha güçlü bir ekonomiyle karşılamak ve gereken reformları yapmak için önümüz açık. Üretim ve piyasayı regüle edecek reformlar hızla başlayacak" dedi.