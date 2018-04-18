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Erdoğan- görüşmesi

Erdoğan ve Lideri bugün ''ta yapılması' fikrini görüşmek üzere bir araya gelecek ve nihai kararı verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

Lideri 'nin "3 Kasım 2019'u beklemeyelim, 'ta yapılsın." açıklaması sonrasında 'erken ' tartışmaları başlamış durumda.

Dün Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan , grup toplantısından sonra parti yetkilileriyle bir araya gelerek konuyu değerlendirdi.

"ŞU ANDA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK" DEMİŞTİ
Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan bugün gerçekleşecek olan Bahçeli ile görüşmesini işaret ederek "Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da 'de görüşmemiz olacak." diye konuştu.

20 DAKİKALIK GÖRÜŞME
grubunun ardından ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP liderini Meclis'teki makam odasında ziyaret etti. Yaklaşık 20 dakika süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu esnada ise Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısına ilişkin CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere muhalefet partilerinden ardı ardına açıklamalar geldi.

BUGÜN 13:30'DA
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos 2018'de erken seçim yapılmasını talep eden MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme yapacak. Görüşme, saat 13.30'da gerçekleşecek.

Bahçeli - Erdoğan görüşmesiyle birlikte 4 ay sonra yapılacak olan seçim atmosferine girecek.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 09:16
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