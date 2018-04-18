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Kimsesiz ve muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi

'da kimsesi olmayan, ya da maddi anlamda zor durumda olan yaklaşık 22 kadına tehditle otoyolda fuhuş yaptırıp paralarına el koyduğu ileri sürülen 8 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği, 8 kişilik bir şebekenin kimsesiz ve maddi anlamda zor durumda olan kadınları tespit edip ağlarına düşürerek onlara zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis savcılıktan alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takibe başladı.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 10:07
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