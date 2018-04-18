Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği, 8 kişilik bir şebekenin kimsesiz ve maddi anlamda zor durumda olan kadınları tespit edip ağlarına düşürerek onlara zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis savcılıktan alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takibe başladı.
Kimsesiz ve muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi
Adana'da kimsesi olmayan, ya da maddi anlamda zor durumda olan yaklaşık 22 kadına tehditle otoyolda fuhuş yaptırıp paralarına el koyduğu ileri sürülen 8 kişi yakalandı.
Etiketler: Adana , Fuhuş operasyonu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.