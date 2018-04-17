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Yannis hareket!

Meteliğe kurşun atan Yunan hükümeti dikkatleri ’ye çekti . Demeç üstüne demeç verdi. Bir grup fanatik de kayalığına bayrak dikmek istedi. SAT'lar haddini bildirdi

Yannis hareket!
, 500 milyar dolar dış borç yaptı. Battı. Memur maaşı bile ödemeyince para eden neyi varsa sattı. 'nin yardımlarıyla da ayakta kalmayı başardı!
Ama uslanmadı. 'yi kaşıdı. Bir grup Yunan da Didim'in karşısındaki kayalığına çıktı. Bayrak astı. "Bu neyin kafası" diyen dünya Yunan'ın haline şaştı kaldı.



ve pahalılıktan çıldıran Komşu, sokağa çıktı. Önüne geleni yaktı, yıktı.
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