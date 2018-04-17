Yannis hareket!

Yunanistan, 500 milyar dolar dış borç yaptı. Battı. Memur maaşı bile ödemeyince para eden neyi varsa sattı. AB'nin yardımlarıyla da ayakta kalmayı başardı!
Ama uslanmadı. Ege'yi kaşıdı. Bir grup Yunan da Didim'in karşısındaki Antrofotos kayalığına çıktı. Bayrak astı. "Bu neyin kafası" diyen dünya Yunan'ın haline şaştı kaldı.
İşsizlik ve pahalılıktan çıldıran Komşu, sokağa çıktı. Önüne geleni yaktı, yıktı.
Ama uslanmadı. Ege'yi kaşıdı. Bir grup Yunan da Didim'in karşısındaki Antrofotos kayalığına çıktı. Bayrak astı. "Bu neyin kafası" diyen dünya Yunan'ın haline şaştı kaldı.
İşsizlik ve pahalılıktan çıldıran Komşu, sokağa çıktı. Önüne geleni yaktı, yıktı.
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